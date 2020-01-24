Дом на месте будущего зала филармонии снесут не позже августа 2020 года

Расселение дома по адресу: улица Карла Либкнехта, 40, завершится в феврале, а снесут его не позже августа.

Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АНО «Центр развития социально-культурных инициатив». В настоящее время готовится проект демонтажа здания. Но он еще должен пройти государственную и историко-культурную экспертизы.

Кроме того, организация в настоящее время оформляет все необходимые документы на дом как собственник. Как только это будет сделано, здание исключат из списка на капремонт, в который он неожиданно попал согласно постановлению главы Екатеринбурга Александра Высокинского от 13 января 2020 года.

Напомним, 14 ноября 2019 года в спорном доме было продано последнее жилое помещение. Владелице трехкомнатной квартиры предложили выкупить жилье за 18 млн рублей. А 15 ноября в Государственном Эрмитаже, в рамках Международного культурного форума состоялась презентация нового концертного зала Свердловской филармонии от архитектурного бюро Захи Хадид. Новый зал должен быть построен к 2023 году.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.01.20

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