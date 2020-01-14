В программу капремонта на 2020 год попал дом, который будут сносить ради филармонии

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал программу о проведении капремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020 год.

В документе, опубликованном на сайте мэрии, сообщается, что среди 280 домов, включенных в список – здание по адресу ул. Карла Либкнехта, 40, которое собираются снести ради строительства нового зала Свердловской филармонии.

В департаменте информполитики мэрии «Новому Дню» пояснили, что дом по ул. Карла Либкнехта, 40, включен в Региональную программу капитального ремонта на 2020 год. «Исключить дом из программы возможно в случае, если в отношении него принято решение о сносе (соответствующей документации в УЖКХ не поступало). Если такое решение на текущую дату уже принято, то УЖКХ направит письмо в министерство ЖКХ СО об исключении дома из программы. Если решение о сносе планируется принять позже, то собственник помещений может принять решение о переносе капремонта на более поздний срок», – рассказали в мэрии.

Напомним, 14 ноября 2019 года в спорном доме было продано последнее жилое помещение. Владелице трехкомнатной квартиры предложили выкупить жилье за 18 млн рублей. «Можно констатировать, что завершен первый период подготовки к проекту по созданию в Екатеринбурге нового концертного зала мирового уровня. Все текущие собственники жилья выступают за реализацию проекта, и никаких препятствий для работы больше нет. ЦРСКИ начинает проектирование, первый этап которого завершится осенью 2020 года и у нас остается три года для того, чтобы построить объект в 300-лети Екатеринбурга», – сообщили тогда в пресс-службе Центра развития социально-культурных инициатив Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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