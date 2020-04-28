Предназначенный под снос дом у филармонии исключен из программы капремонта

Дом № 40 на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге, на месте которого должны построить новый зал филармонии, исключен из программы капитального ремонта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в постановлении главы города Александра Высокинского. В документе поясняется, что он принят на основании решения АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», единоличного собственника многоквартирного дома, о его сносе.

Напомним, в марте этого года Александр Высокинский подписал разрешение на подготовку проекта планировки и межевания территории в границах улиц Клары Цеткин – Тургенева – Первомайской – Карла Либкнехта, где планируется построить новый зал филармонии.

Он будет находиться ровно на месте жилого дома по адресу: Карла Либкнехта, 40, по поводу чего в Екатеринбурге было сломано немало копий. Жильцов заранее никто не уведомил, что их крепкий, отнюдь не аварийный, дом внезапно пойдет под снос. Они писали во все инстанции и даже ходили на прием к министру культуры. Светлана Учайкина пообещала, что выселять их насильно не будут. Но постепенно все они съехали. В ноябре 2019 года последняя обитательница дома продала свою трехкомнатную квартиру за 18 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.04.20

Оперштаб ответил пожаловавшимся работникам скорой: «Если есть основания, обращаться надо к руководству». / Медведев попросил единороссов сделать взносы в партийную казну в размере месячной зарплаты. / Слух дня: Куйвашев доложил о поставке 100 аппаратов ИВЛ из Китая, но она может сорваться. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»