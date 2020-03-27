Высокинский разрешил размежевать землю под новый зал филармонии

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал разрешение на подготовку проекта планировки и межевания территории в границах улиц Клары Цеткин – Тургенева – Первомайской – Карла Либкнехта, где планируется построить новый зал филармонии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разрешение выдано АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которое было создано областным правительством как раз для реализации этого и подобных проектов. Оно действительно в течение трех лет с момента опубликования, то есть до 27 марта 2023 года. Документ размещен на официальном портале мэрии.

Новый зал будет находиться ровно на месте жилого дома по адресу: Карла Либкнехта, 40, по поводу чего в Екатеринбурге было сломано столько копий. Жильцов заранее никто не уведомил, что их крепкий, отнюдь не аварийный дом внезапно пойдет под снос. Они писали во все инстанции и даже ходили на прием к министру культуры. Светлана Учайкина пообещала, что выселять их насильно не будут. Но постепенно все они съехали. В ноябре 2019 года последняя обитательница дома продала свою трехкомнатную квартиру за 18 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.20

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