Деньги, собранные жильцами Либкхнета, 40 на капремонт, не вернут – несмотря на готовящийся снос дома

В Фонде капремонта Свердловской области пояснили, куда пойдут деньги, собранные с жителей дома на улице Карла Либкнехта, 40. Его, напомним, снесут ради строительства нового зала филармонии. И, возможно, капитально отремонтируют перед этим.

В пресс-службе ФКР подтвердили «Новому Дню», что дом не исключен из региональной программы. Инициатива должна идти от мэрии. «Данных от администрации Екатеринбурга об его исключении из программы у нас нет. Поэтому в настоящее время собранные жителями денежные средства находятся на счетах Фонда капитального ремонта Свердловской области. Возврат средств фонда капремонта собственникам жилья осуществляется региональным оператором в порядке, который предусмотрен п. 2 ст. 174 ЖК РФ, а именно: в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции средства фонда капитального ремонта используются на цели сноса или реконструкции данного дома по решению собственников помещений в этом доме. В случае сноса дома средства фонда капитального ремонта за вычетом израсходованных средств на цели сноса распределяются между собственниками помещений в этом МКД пропорционально размеру уплаченных ими взносов», – сообщила пресс-секретарь фонда Евгения Гирш.

При этом в ФКР уточнили, что при любых сценариях развития событий, деньги жильцам дома не вернут, поскольку все квартиры были проданы, и у них новый собственник. Выкупал помещения в доме на Карла Либкнехта, 40, Центр развития социально-культурных инициатив, который курирует проект строительства будущего здания филармонии. Сейчас ведется проектирование, первый этап завершится осенью 2020 года, а в течение следующих трех лет зал должен быть построен – к 300-летию Екатеринбурга, о чем ранее «Новому Дню» говорили в ЦРСКИ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.01.20

Новые правила Шенгена. Кому бояться, а кому радоваться?. / В Свердловской области резко снизилось число случаев ОРВИ и гриппа. / Житель ХМАО погиб под Серовом, на минуту выйдя из машины (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»