Проект новой свердловской филармонии покажут в Петербурге на форуме с участием Путина

В Санкт-Петербурге накануне начался Международный культурный форум. Ожидается, что после возвращения из Бразилии с саммита БРИКС в нем примет участие президент России Владимир Путин.

В пресс-службе Свердловской государственной академической филармонии сообщили, что на форуме пройдет презентация концепции нового концертного зала СГАФ. Речь идет о проекте, разработанном в бюро Захи Хадид. «Презентация архитектурно-художественной концепции пройдет при участии руководства региона. Появление зала приурочено к 300-летию города Екатеринбурга, которое будет праздноваться в 2023 году», – сказали в пресс-службе филармонии.

Напомним, накануне стало известно, что препятствий для строительства нового здания СГАФ больше нет, хозяйка последней квартиры в доме на улице Карла Либкхнета, который хотят снести ради концертного зала, согласилась продать свою трехкомнатную квартиру за 18 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.19

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