В дефицитном свердловском бюджете нашлись 500 миллионов на новый зал филармонии

Ко второму чтению бюджета Свердловской области на 2020 год в нем появились 500 млн рублей на начало строительства нового зала Свердловской филармонии по проекту бюро Захи Хадид.

Об этом сообщил РИА «Новый День» депутат заксобрания Вячеслав Вегнер. При этом он подтвердил, что в проекте бюджета к первому чтению этот объект еще не упоминался. Что станет источником финансирования – пока не совсем понятно. По информации из областного правительства, официальный протокол балансировки появится не раньше понедельника. В кратком видеокомментарии спикера Людмилы Бабушкиной, размещенном сегодня на сайте заксо, говорится, что депутаты «удовлетворены» балансировкой, но конечных цифр она не называет. Добавим, сегодняшнее заседание по этому вопросу было закрытым для прессы. Официально это объяснили особым пропускным режимом, который действует в зданиях правительства и заксобрания области по субботам и воскресеньям.

Напомним, 27 ноября третье заседание согласительной комиссии закончилось на самой грустной ноте за несколько лет. Председатель рабочей группы по доходам консолидированного бюджета Владимир Никитин доложил коллегам, что ситуация значительно печальнее, чем в прошлом году. Прирост от НДФЛ ожидается небольшой, потому что бизнес не хочет существенно повышать зарплату сотрудникам, а прогнозы по налогу на прибыль организаций у областного минфина и у налоговой расходятся на 4,5 млрд рублей (ФНС менее оптимистична). Доходы бюджета в первом чтении были утверждены на уровне 260,6 млрд рублей, расходы – 286,9 млрд рублей. Дефицит составил около 26 млрд рублей. Сумма предельного госдолга на 1 января 2021 года впервые за всю историю Свердловской области превысила 100 млрд рублей.

Сама история с проектом филармонии весьма примечательна. Еще в сентябре областная прокуратура заявляла, что строительство нового зала на месте жилого дома по Карла Либкнехта, 40, невозможно из-за того, что охранные зоны старинных зданий, стоящих поблизости, «не утверждены в установленном порядке». Но после презентации проекта на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в прокуратуре сообщили, что строительство новых объектов капитального строительства по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 40, станет возможным при утверждении уполномоченным органом зон охраны всех находящихся поблизости объектов культурного наследия, и этот процесс уже начался.

Екатеринбург, служба информации

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