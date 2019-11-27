Печальный прогноз по итогам обсуждения бюджета: денег нет, придется брать кредиты

Третье заседание согласительной комиссии по областному бюджету на 2020 год и плановый период закончилось на самой грустной ноте за несколько лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после выступления руководителей шести профильных рабочих групп на трибуну вышел председатель рабочей группы по доходам консолидированного бюджета Владимир Никитин и погрузил коллег в грубую реальность.

«Я понимаю, от нас все ожидали, что мы сейчас выйдем и скажем, что всё, что вы тут наработали, будет профинансировано, – заявил он. – К сожалению, когда мы вчера на своей рабочей группе обсудили ситуацию с крупными предприятиями и налоговой службой, поняли, что это не совсем так. Экономика Свердловской области всегда была ориентирована на экспорт. Мы не можем оказаться в стороне от торговой войны Китая и США и от надвигающейся рецессии. Вчера представители крупного бизнеса сказали, что заработную плату они повысят примерно на уровень инфляции. Налог на прибыль у нас и так заложен на 4,5 млрд рублей больше, чем по прогнозам УФНС. Так что нам остается надеяться на безвозмездные поступления в бюджет, а также заключить соглашения с предприятиями по повышению зарплаты. Но это тоже не показатель: повышение зарплаты всегда идет в рамках фонда оплаты труда, а он у многих остается прежним. Возможно, придется подумать о кредитах».

По словам Никитина, сумма пожеланий всех рабочих групп оценивается примерно в 1,5-2 млрд рублей, и до субботы, когда будет проведена балансировка бюджета ко второму и третьему чтениям, минфин попытается их изыскать.

Добавим, большая часть рекомендаций рабочих групп начиналась с формулировки «в случае поступления в доходную часть бюджета дополнительных средств по итогам первого и второго квартала...», либо «в случае внесения в закон о бюджете на 2020 год корректировок в связи с поступлением дополнительных доходов». Однако были и несколько исключений, когда депутаты настоятельно просили учесть их просьбы прямо при балансировке бюджета ко второму чтению.

В число таких первоочередных нужд попали незавершенные объекты коммунального хозяйства – как уже сообщал «Новый День», чтобы завершить их в первом квартале, потребуется 247 млн рублей. Рабгруппа по развитию АПК попросила предусмотреть около 50 млн рублей на софинансирование проекта комплексного развития села Байкалово, так как этот проект уже готова на 66% профинансировать Москва, он один из первых подобного рода. В селе должны появиться школа на 550 мест и два газопровода. Группа по физкультуре и спорту попросила выделить денег кластеру «Гора Белая» – причем и при балансировке, и при корректировке бюджета, если таковая будет. Рабгруппа по промышленности и предпринимательству попросила предусмотреть софинансирование программы «Импульс для предпринимательства», потому что Москва увеличила свой вклад со 180 до 560 млн рублей, что потребует от области вложить не меньше 21 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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