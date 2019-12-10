Бюджет Свердловской области принят без обсуждения

Бюджет Свердловской области принят депутатами заксо во втором и третьем чтениях практически без обсуждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», докладчиком выступил председатель бюджетного комитета заксо Владимир Терешков, а не министр финансов Галина Кулаченко.

Он кратко сообщил, что при балансировке бюджета были увеличены расходы: будет выделено на строительство коммунальных объектов в муниципалитетах – 200 млн рублей, на реставрацию и создание современного музейного комплекса «Заводоуправление Демидовых» в Нижнем Тагиле – 400 млн рублей, на начало строительства нового зала филармонии – 500 млн рублей, на кластер «Гора Белая» – 146 млн рублей, на строительство трамвайной линии до Верхней Пышмы – 260 млн рублей и т.д.

Доходы бюджета увеличены с 3 до 6 млрд рублей за счет приватизации акций птицефабрик «Рефтинская» и «Свердловская» (к которой предварительно присоединят птицефабрику «Первоуральскую»). Об этом депутатам рассказал и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. Информация о продаже птицефабрик несколько взволновала ряд депутатов. Впрочем, ранее источник в заксобрании сообщил «Новому Дню», что фактической продажи 100 процентов акций птицефабрики «Свердловская» не будет, это делается только для балансировки бюджета.

Таким образом, доходы бюджета составят 267 млрд рублей, расходы – 296,6 млрд рублей, дефицит – 29,4 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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