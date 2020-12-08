В программу приватизации снова внесли продажу птицефабрик «Рефтинская» и «Свердловская»

Депутаты заксобрания сегодня были несколько взволнованы предложением правительства продать акции двух птицефабрик – «Рефтинской» и «Свердловской».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат со стажем Евгений Зяблицев задал и.о. главы МУГИСО Елене Николаевой вопрос, действительно ли обе птицефабрики будут проданы, или эти планы включены в программу приватизации на 2021 год только для балансировки бюджета. Елена Николаева ответила, что «Рефтинскую» действительно планируют продать.

Коммунист Александр Ладыгин спросил, не повлияет ли продажа птицефабрики на продовольственную безопасность региона, а единоросс Владимир Никитин – действительно ли для «Рефтинской» нашли инвестора, и сколько он готов предложить. Оба эти вопроса и.о. министра переадресовала в министерство АПК и продовольственного рынка, но ответил первый замгубернатора Алексей Орлов. По его словам, инвестора для «Рефтинской» правительство активно ищет. И Орлов не думает, что ее продажа негативно повлияет на продовольственную безопасность. Предприятию все равно нужен инвестор, а область сейчас в силу ограниченных возможностей инвестиции из бюджета направить не может, пояснил замгубернатора.

Напомним, подобное происходило год назад. После согласительных процедур доходы бюджета на 2020 год были увеличены с 3 до 6 млрд рублей за счет приватизации акций птицефабрик «Рефтинская» и «Свердловская». Информация о их продаже несколько взволновала ряд депутатов. Впрочем, источник в заксобрании сообщил тогда «Новому Дню», что фактической продажи 100 процентов акций птицефабрики «Свердловская» не будет, это делается только для балансировки бюджета.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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