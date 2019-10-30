Размер предельного госдолга на 2020 год пересек отметку в 100 млрд рублей

Предельный размер госдолга Свердловской области на 2020 год по проекту закона о бюджете установлен на уровне 42,8 процента от собственных налоговых и неналоговых доходов региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила сегодня на заседании правительства министр финансов Галина Кулаченко. Объем собственных доходов области на 2020 год планируется в размере 234,6 млрд рублей, таким образом, допустимый уровень госдолга – чуть выше 100 млрд рублей. Отметим, что вслух эту цифру Кулаченко не назвала.

Отметим, накануне, выступая перед депутатами заксобрания с рассказом об основных направлениях бюджетной политики, губернатор Евгений Куйвашев заявил, что с учетом стоящих перед регионом задач – выполнения социальных обязательств, подготовки юбилеев Екатеринбурга и Нижнего Тагила, Универсиады, – размер предельного госдолга может «временно возрасти», но все еще останется на «безопасном» уровне.

Напомним, Минфин РФ применяет строгие меры вплоть до введения внешнего управления к регионам, госдолг которых превышает 50 процентов собственных доходов.

Что касается других параметров бюджета, то безвозмездные поступления составят 26 млрд рублей, расходы – 286,9 млрд рублей, из них на социальную сферу пойдет 65 процентов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.10.19

Официально: «пельмешка» Михалкова ушла из «Уральских пельменей». / Застройщик Академического признан одним из самых надежных в стране. / 30 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»