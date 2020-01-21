российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 января 2020, 08:30 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Госдолг Свердловской области превысил 77 млрд рублей

Государственный долг Свердловской области по состоянию на 1 января 2020 года составил 77 млрд 187,7 млн рублей. Официальное сообщение областного минфина об этом размещено сегодня в «Областной газете».

Как уже сообщал «Новый День», предельный размер госдолга на 1 января 2021 года установлен на невиданном для региона уровне – 100,4 млрд рублей. По состоянию на 1 октября 2019 года он составлял 60,8 млрд рублей.

В октябре 2019 года, выступая перед депутатами заксобрания с рассказом об основных направлениях бюджетной политики, губернатор Евгений Куйвашев заявил, что с учетом стоящих перед регионом задач – выполнения социальных обязательств, подготовки юбилеев Екатеринбурга и Нижнего Тагила, Универсиады, – размер предельного госдолга может «временно возрасти», но все еще останется на «безопасном» уровне.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.01.20

20 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / Сегодня можно отметить Всемирный день объятий. / Гонка «Лыжня России – 2020» в Екатеринбурге пройдет на 14 площадках. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Свердловская область в 2020 году займет в банках почти 40 млрд рублей

Размер предельного госдолга на 2020 год пересек отметку в 100 млрд рублей

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика,