Госдолг Свердловской области превысил 77 млрд рублей

Государственный долг Свердловской области по состоянию на 1 января 2020 года составил 77 млрд 187,7 млн рублей. Официальное сообщение областного минфина об этом размещено сегодня в «Областной газете».

Как уже сообщал «Новый День», предельный размер госдолга на 1 января 2021 года установлен на невиданном для региона уровне – 100,4 млрд рублей. По состоянию на 1 октября 2019 года он составлял 60,8 млрд рублей.

В октябре 2019 года, выступая перед депутатами заксобрания с рассказом об основных направлениях бюджетной политики, губернатор Евгений Куйвашев заявил, что с учетом стоящих перед регионом задач – выполнения социальных обязательств, подготовки юбилеев Екатеринбурга и Нижнего Тагила, Универсиады, – размер предельного госдолга может «временно возрасти», но все еще останется на «безопасном» уровне.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.01.20

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