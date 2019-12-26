Свердловская область в 2020 году займет в банках почти 40 млрд рублей

В 2020 году Свердловская область возьмет в банках кредиты на сумму 39 млрд 500 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение принято на сегодняшнем заседании областного правительства, последнем в этом году. Деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета и погашение долгов. Постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, ответственной назначена министр финансов Галина Кулаченко.

Напомним, предельный размер госдолга на 1 января 2021 года установлен на невиданном для региона уровне – 100,4 млрд рублей. По последним официальным данным (на 1 октября 2019 года), он составлял 60,8 млрд рублей.

В октябре, выступая перед депутатами заксобрания с рассказом об основных направлениях бюджетной политики, губернатор Евгений Куйвашев заявил, что с учетом стоящих перед регионом задач – выполнения социальных обязательств, подготовки юбилеев Екатеринбурга и Нижнего Тагила, Универсиады, – размер предельного госдолга может «временно возрасти», но все еще останется на «безопасном» уровне.

Екатеринбург, служба информации

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