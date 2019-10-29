российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 октября 2019, 09:39 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

За три года на объекты Универсиады область потратит 40 млрд рублей

в 2020-2022 годах Свердловская область потратит 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на первом осеннем заседании заксо губернатор Евгений Куйвашев, рассказывая о задачах региона на ближайшее время. Из этих 40 миллиардов 10 будут потрачены уже в 2020 году. Губернатор признал, что это «временно увеличит госдолг области», но его объем останется «безопасным», то есть не превысит уровня, установленного федеральным Минфином. Добавим, на 1 июля этого года госдолг Свердловской области составил 60,8 млрд рублей.

Отвечая на вопросы депутатов, он уточнил, что к 2023 году Федерация выделит на подготовку к Универсиаде 32 млрд рублей, а частные инвесторы – 12 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.10.19

Владимир Смирнов принес присягу депутата заксо. / В Екатеринбурге расследуется смерть преподавателя института МВД РФ. / В Екатеринбурге родившая женщина выпала из окна роддома. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Универсиада - 2023

Найти руководителя Исполнительной дирекции Универсиады-2023 должны к 4 ноября

Для подготовки к Универсиаде-2023 создана еще одна дирекция

В свердловском правительстве назначены чиновники и застройщики, которые будут готовить Екатеринбург к Универсиаде

Екатеринбургу дадут 2,5 миллиарда на Универсиаду

Строительство новой ледовой арены на месте телебашни начнется в сентябре

В Екатеринбурге снова пытаются найти подрядчика на строительство футбольной академии за полмиллиарда рублей

Как провести Универсиаду дешево и без заморочек. Репортаж из Неаполя месяц спустя (ФОТО)

Универсиада в Екатеринбурге: новые спортобъекты обойдутся в 20 млрд

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика, Универсиада - 2023,