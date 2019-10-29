За три года на объекты Универсиады область потратит 40 млрд рублей

в 2020-2022 годах Свердловская область потратит 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на первом осеннем заседании заксо губернатор Евгений Куйвашев, рассказывая о задачах региона на ближайшее время. Из этих 40 миллиардов 10 будут потрачены уже в 2020 году. Губернатор признал, что это «временно увеличит госдолг области», но его объем останется «безопасным», то есть не превысит уровня, установленного федеральным Минфином. Добавим, на 1 июля этого года госдолг Свердловской области составил 60,8 млрд рублей.

Отвечая на вопросы депутатов, он уточнил, что к 2023 году Федерация выделит на подготовку к Универсиаде 32 млрд рублей, а частные инвесторы – 12 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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