Свердловское правительство берет кредиты на 6,3 млрд, чтобы закрыть старые долги

Правительство Свердловской области просит выдать кредиты на 6,3 млрд рублей. Цель займов – покрытие дефицита бюджета.

Заявки на открытие кредитной линии опубликованы на сайте госзакупок, отбор заявившихся банков проведут 18-20 сентября. Всего сформировано шесть лотов по миллиарду рублей и еще один заем на 300 миллионов. Три миллиарда требуются сроком на 5 лет, за них правительство заплатит 412 млн рублей, еще три миллиарда просят сроком на два года, эти кредиты обойдутся бюджету в 165 млн рублей. Кредитную линию на 300 миллионов хотят открыть также на два года, этот долг стоит 49 миллионов. По условиям закупок, минфин оставляет за собой право досрочно погасить кредиты без уведомления банка и без штрафных санкций.

По последним опубликованным данным, госдолг Свердловской области на 01.07.2019 составляет 60,8 млрд рублей, из них банкам регион должен чуть менее 20 млрд.

Екатеринбург, служба информации

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