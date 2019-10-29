Администрация Екатеринбурга заказала эскизы дорог к деревне Универсиады

Управление капстроительства Екатеринбурга опубликовало аукцион на разработку информационной модели дорог к объектам Универсиады, которые построят за «Экспо-центром». Необходимо спроектировать две улицы с велодорожками, тротуарами и освещением и транспортное кольцо.

Улица Новокольцовская (от улицы Сибирский тракт до Александровского бульвара) будет двухполосной с разделительной полосой, тротуар и велодорожка в ширину займут по три метра. Длина этой улицы составит 1250 м. Александровский бульвар (от улицы Новокольцовской до автодороги Екатеринбург – Кольцово) протянется на 1480 метров и будет двухполосной без разделительной. Зато с велодорожками и широким тротуаром (по 3 и 4,5м). Эти две дороги свяжут транспортным кольцом, на котором также сделают велодорожки. И у всех этих дорог предусмотрены ливневки.

От подрядчика требуется представить эскизы и провести комплексные инженерные изыскания, информационная модель должна представлять собой трехмерные объекты и связанные наборы данных и будет в дальнейшем использоваться для разработки рабочей документации и на этапе строительно-монтажных работ.

За разработку модели бюджет заплатит более 50 млн рублей. Добавим, в 2020-2022 годах Свердловская область потратит 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023. Губернатор Евгений Куйвашев признал, что это «временно увеличит госдолг области»

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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