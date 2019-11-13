Разработкой эскизов дорог к Универсиаде займется бизнесмен-подрядчик Шефской и Шарташского парка

Определился победитель первого дорожного контракта, связанного с подготовкой к Универсиаде в Екатеринбурге. Аукцион на разработку информационной модели дорог выиграло ООО «Проектная компания Уралдортехнологии». Торги прошли с серьезным дисконтом.

Всего заявки подали четыре компании, все они снизили цену: проектная компания «Уралдортехнологии» и «Трест УТСС» предложили по 37,7 млн рублей, ООО «Гипрогорпроект» (Москва) – 40,2 млн, ООО ПСК Эверест» – 48,1 млн. Бюджет был готов потратить почти 51 млн рублей. Подрядчик должен разработать информационную модель и предоставить эскизы дорог, которые построят за «Екатеринбург-Экспо»: две улицы с велодорожками, тротуарами и освещением и транспортное кольцо. Это должна быть трехмерная модель со связанными наборами данных, которые в дальнейшем будут использовать для разработки рабочей документации и на этапе строительно-монтажных работ.

Учредителем «Проектной компании Уралдортехнологии» был Роман Жданов. Эта фирма занималась разработкой проекта благоустройства Шарташского лесопарка. Конкурс по непосредственно благоустройству сначала выиграла другая компания, позже она оказалась в черном списке и со второй попытки 360 млн за работы на Шарташе получило ООО «Уралдортехнологии», которой владеет Роман Жданов. Это юрлицо – частый получатель бюджетных средств за дорожные ремонты. В этом году предприятие получило претензии в ходе ремонта дорог в Екатеринбурге: общественники заявили, что керны на Шефской развалились при приемке, а ремонтом улицы Учителей была недовольная администрация города, компания рисковала не уложиться в отведенные сроки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.11.19

«Титановой долине» выделили деньги только на зарплату – 94 млн. / «До конца месяца успеем», – на Малышева рабочие снова укладывают плитку после снегопада (ФОТО, ВИДЕО). / Кольцово изменит границы приаэродромной территории, чтобы не лишать Екатеринбург возможности строить на юге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»