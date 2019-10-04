В свердловском правительстве назначены чиновники и застройщики, которые будут готовить Екатеринбург к Универсиаде

В свердловском правительстве создана рабочая группа по строительству объектов и инфраструктуры к летней Универсиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года.

Согласно распоряжению губернатора, в состав рабочей группы вошли 20 человек. Это главы и сотрудники профильных министерств, чиновники администрации Екатеринбурге (среди них указан начальник строительного комитета Николай Сметанин, который на днях написал заявление об отставке) и представители крупнейших застройщиков «ЛСР. Недвижимость – Урал» (в том числе екатеринбургский депутат Владимир Крицкий) и АО «Синара-девелопмент».

Кроме того, в рабгруппу вошли главный архитектор ООО «Архитектурная группа «Ин.Форм» Тимур Абдуллаев, ранее работавший в мэрии Екатеринбурга, и гендиректор дорожно-строительной компании «Трест Уралтрансспецстрой» Дмитрий Головин. Руководителем рабочей группы назначен вице-губернатор Сергей Швиндт.

Ранее «Новый День» писал, что в Екатеринбурге и окрестностях в рамках подготовки к Универсиаде должны появиться десять новых спортивных объектов. По предварительным подсчетам, общая смета строительства только спортивных сооружений составит около 20 миллиардов рублей. Часть расходов возьмут на себя инвесторы, крупные промышленные компании, но львиная доля ляжет на федеральный и областной бюджеты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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