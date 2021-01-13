С каждого жителя – по 22 тысячи. Как вырос госдолг Свердловской области за год пандемии

За несколько дней до Нового года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал два важных постановления, касающихся увеличения долгов региона. Согласно первому, в 2021 году область возьмет банковские кредиты еще на 30 миллиардов рублей. Второй документ разрешает нарастить эту сумму через выпуск облигаций – на 25 млрд рублей. При этом первый год пандемии для Среднего Урала уже оказался рекордным – госдолг превысил 97 млрд рублей. «Новый День» подсчитал, сколько должен средний житель Свердловской области.

Согласно данным Росстата на 1 января 2020 года, в Свердловской области проживает 4 310 681 человек. Если разделить общий объем госдолга на всех, включая младенцев и стариков, то средний уралец задолжал по всем видам займов региона в среднем 22,5 тысячи рублей. Если разделить эту сумму только на всех совершеннолетних – а их в регионе 3,3 млн человек – то усредненный долг окажется еще выше, 29,5 тысячи рублей. Интересно, что в 2015 году, когда страна переживала валютный кризис из-за падения цен на нефть и санкций после событий на Украине, кредитная нагрузка региона была ниже. Госдолг к середине 2015 года составлял 43,8 млрд рублей, а в пересчете на каждого человека приходилось чуть более 10 тысяч рублей. По итогам 2014 года госдолг региона составил 34,8% налоговых и неналоговых доходов. За 9 месяцев 2020 года госдолг составил 46% от налоговых и неналоговых доходов области.

В рейтинге субъектов России (РИА «Рейтинг») по уровню долговой нагрузки Свердловская область занимает 49-е место. На фоне других регионов УрФО это выглядит плохо. Более низкую оценку получила только Курганская область – 73-е место. Родные для Евгения Куйвашева Тюменская область и ХМАО заняли 4-е и 7-е места, ЯНАО – 11-е. Челябинская область – на 13-й позиции, госдолг составляет около 11% от доходов региона, причем в общей структуре госдолга соседнего региона 63% – бюджетные кредиты, которые выдаются под очень низкий процент, коммерческих кредитов Челябинская область не имеет, а в 2020 году регион объем госдолга снижал.

Свердловская область за 2020 год нарастила объем госдолга с 77 млрд до 97 млрд. Счетная палата РФ по итогам первого полугодия включила область в десятку регионов с быстрым ростом госдолга.

За год серьезно изменилась и структура госдолга. К январю 2020 года почти 42% заимствований составляли банковские кредиты, 32% – облигации, на бюджетные кредиты приходилось менее 25%. Структура госдолга согласно последней опубликованной информации такова: почти 50% приходится на облигации, более 35% – на бюджетные кредиты и менее 14% – на коммерческие кредиты. Но это данные на 1 октября, более свежая информация не публиковалась, а новые заимствования точно были, в частности, область брала деньги в коммерческих банках. Вероятно, в текущем году доля коммерческих кредитов снова вырастет – Галина Кулаченко, теперь уже экс-министр финансов, ранее объясняла, что область набирает кредиты в банках, чтобы погасить краткосрочные займы от государства, это необходимо было сделать до ноября. Но при этом федеральная казна дает заем по 0,1%, банки за свои услуги берут более 5%.

Стоит отметить, что в 2021 году область потратит на обслуживание госдолга на 27% больше средств, чем в 2020-м – 8,5 млрд заложено в бюджет на эти цели. «Рост расходов на обслуживание государственного долга обусловлен ростом государственного долга Свердловской области и увеличением объемов заимствований, предусмотренных программой государственных внутренних заимствований Свердловской области», – обосновали рост затрат в минфине при планировании бюджета. В главном финансовом документе региона предельный объем госдолга на следующий год – более 160 млрд рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.01.21

На «выборах» мэра Екатеринбурга появился пятый участник. / Екатеринбуржцы о морозах: «Замечательно! Мы же на Урале живем, а не в Европе» (ВИДЕО). / «Уктусский стрелок» снова пройдет судебно-психиатрическую экспертизу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»