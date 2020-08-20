Свердловская область вошла в десятку регионов с быстрым ростом госдолга

Свердловская область вошла в число регионов, которые за первые 6 месяцев 2020 года показали значительные темпы роста государственного долга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такая информации содержится в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за январь-июнь 2020 года. По данным СП, Средний Урал за полгода увеличил свой госдолг на 24,6%.

В целом государственный долг за первое полугодие нарастили 33 региона, но значительный рост Счетная палата отметила только в нескольких. Свердловскую область опередили по темпам роста госдолга только 6 регионов: Санкт-Петербург (рост госдолга – на 82,7 %), Республика Ингушетия (на 64,2 %), Камчатский край (на 51,1 %), Республика Тыва (на 38 %), Мурманская область (на 29,8 %), Иркутская область (на 26,5 %).

Напомним, предельный уровень госдолга в Свердловской области на этот год законом о бюджете установлен на уровне чуть выше 100 млрд рублей. По состоянию на 1 июля он составил более 96 млрд рублей.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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