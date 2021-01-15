Куйвашев увеличил госдолг Свердловской области на 500% (ГРАФИК)

Правительство Свердловской области готово серьезно наращивать госдолг в следующие годы – максимума он, согласно планам, достигнет в 2026 году. Его предельный объем к этому времени составит 216 млрд рублей. Конечно, эта величина не обязательно будет равна фактической: показатель ежегодно закладывается в закон о бюджете, и минфин не имеет права его переступать. Однако реальные цифры могут оказаться весьма близкими к предельным: на 2020 год при планировании бюджета максимальный показатель был определен в 100 млрд рублей, и в первый год пандемии госдолг достиг 97 млрд рублей. Но закредитованность области растет давно – «Новый День» проанализировал, как менялась долговая нагрузка за последнее десятилетие.

Евгения Куйвашева назначили губернатором в середине 2012 года. До него 2,5 года регионом руководил Александр Мишарин – от Эдуарда Росселя он получил долговую нагрузку на сумму около 8 млрд рублей, а «передал» последователю задолженность менее чем в 20 млрд рублей. В ходе первого срока Куйвашева госдолг ежегодно прирастал: 33 млрд, 49, 66, 72… К концу 2017 года закредитованность выросла уже до 75,6 млрд рублей. В 2018 году, единственный раз, цифру удалось несколько снизить, но затем она снова пошла вверх. При этом инфляция в эти годы менялась иначе: например, в 2009 году в Свердловской области цены выросли на 8,91%, в 2010 – 9,97%, в 2016 – 5,78%, в последние три года уровень инфляции в регионе ниже 4 процентов.

В 2020 году область брала в кредит десятки миллиардов, набрасывался объем выпущенных облигаций. За несколько дней до конца 2020 года глава региона подписал два важных постановления, касающихся увеличения долгов региона. Согласно первому, в 2021 году область возьмет банковские кредиты еще на 30 миллиардов рублей. Второй документ разрешает нарастить эту сумму через выпуск облигаций – на 25 млрд рублей. Как ранее подсчитал «Новый День», на каждого жителя Среднего Урала по всем видам займов региона приходится в среднем 22,5 тысячи рублей. Если учесть только совершеннолетних – а их в регионе 3,3 млн человек – то усредненный долг окажется еще выше, 29,5 тысячи рублей. Согласно последнему подписанному постановлению, в 2021 году предельный объем госдолга составит 161,4 млрд рублей, а в 2022 году – 173,8 млрд рублей. К слову, в 2022 году в Свердловской области должны состояться очередные выборы губернатора. В планах действующего губернатора – рост предельного госдолга и в следующую пятилетку, и только в 2028 году может начаться снижение – до 201 млрд рублей.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 15.01.21

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