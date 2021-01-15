Предельный госдолг Свердловской области поднимут со 100 до 216 млрд рублей

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил новую редакцию прогноза характеристик областного бюджета до 2030 года. Предыдущий документ приняли в 2016 году и откорректировали 6 февраля 2020 года. В нем предельный госдолг не превышал 115,6 млрд рублей (такой был в прогнозах на 2021 год), а дефицит – 29,4 %.

В новой редакции документа цифры гораздо более пугающие. Согласно свежему прогнозу, предельный долг Свердловской области будет непрерывно расти до 2026 года: 2021 год – 161,4 млрд рублей, 2022 – 173,8 млрд, 2023 – 183,5 млрд, 2024 – 193,6 млрд, 2025 – 204,4 млрд, 2026 – 216 млрд рублей. В 2027 году, говорится в прогнозе, предельный госдолг немного снизится – до 214,9 млрд. Потом, считают в правительстве, снижение пойдет быстрее: 2028 – 201 млрд рублей, 2029 – 171,8 млрд, 2030 – 140,6 млрд рублей. Напомним, предельный госдолг не обязательно равен фактическому: это показатель, который ежегодно закладывается в закон о бюджете, и правительство не имеет права его переступать.

Дефицит областного бюджета, согласно прогнозу, уже достиг максимума в 2021 году: 40,6%, и дальше будет понемногу снижаться, а к 2027 году бюджет даже выйдет в профицит +1,1%. К 2030 году этот профицит достигнет 31,2%: доходы составят 475,8 млрд (в 2020 – 267,2), расходы – 444,6 млрд рублей (в 2020 – 296,6).

Напомним, несколько дней назад «Новый День» посчитал, насколько выросла долговая нагрузка на каждого жителя области. Согласно данным Росстата на 1 января 2020 года, в Свердловской области проживает 4 310 681 человек. Если разделить общий объем текущего госдолга (97 млрд рублей) на всех, включая младенцев и стариков, то средний уралец задолжал по всем видам займов региона в среднем 22,5 тысячи рублей. Если учесть только совершеннолетних – а их в регионе 3,3 млн человек – то усредненный долг окажется еще выше, 29,5 тысячи рублей.

Интересно, что в 2015 году, когда страна переживала валютный кризис из-за падения цен на нефть и санкций после событий на Украине, кредитная нагрузка региона была ниже. Госдолг к середине 2015 года составлял 43,8 млрд рублей, а в пересчете на каждого человека приходилось чуть более 10 тысяч рублей. Если провести такие же расчеты по прогнозным цифрам 2026 года, то каждый свердловчанин, включая младенцев, будет должен около 50 тысяч рублей. Если считать только взрослых – более 65 тысяч.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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