Свердловская область вошла в топ-10 регионов с самым быстрым ростом госдолга

По итогам 2020 года Свердловская область вошла в топ-10 регионов с самым быстрым ростом государственного долга.

Регион занял девятую строчку с показателем 48,21%, расположившись между Московской областью и Ненецким автономным округом. Об этом сообщают эксперты сети «Давыдов.Индекс» со ссылкой на материалы федерального минфина. В десятку попал еще один уральский регион – Челябинская область. Она на шестом месте с темпом роста долга 60,78%. Первое место занял Санкт-Петербург – 182,41%.

Как уже писал «Новый День», Счетная палата РФ уже по итогам первого полугодия включила область в десятку регионов с быстрым ростом госдолга. По состоянию на 1 января 2021 года госдолг составил 114 млрд 398 млн рублей. В начале 2020 года он был равен 77 млрд рублей.

В ближайшем будущем, согласно свежему прогнозу областных чиновников, предельный долг Свердловской области будет непрерывно расти до 2026 года: 2021 год – 161,4 млрд рублей, 2022 – 173,8 млрд, 2023 – 183,5 млрд, 2024 – 193,6 млрд, 2025 – 204,4 млрд, 2026 – 216 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 12.02.21

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