Новый министр финансов «снизил» госдолг на 74 миллиарда

Сегодня депутаты заксобрания утвердили министром финансов области Александра Старкова, который де-факто исполнял эти обязанности с конца прошлого года – практически со дня ухода в отставку Галины Кулаченко. За проголосовали 40 депутатов, против – ноль, несмотря на то, что в своем выступлении кандидат допустил серьезную ошибку.

От имени губернатора Куйвашева, который находится в отпуске, кандидата в министры Александра Старкова еще раз представил депутатам и.о. главы региона Александр Высокинский.

Сам Старков был немногословен. Он сказал, что для него большая честь присутствовать на заседании, «если вы меня утвердите… или, может быть, не утвердите на посту министра», – сказал он. Он добавил, что одной из первоочередных задач станет сокращение госдолга, который составляет около 40 млрд рублей. Очевидно, кандидат оговорился – по состоянию на 1 января госдолг области составлял 114 млрд рублей. На эту ошибку обратил внимание депутат от КПРФ Игорь Аксенов. Старков признался, что депутат прав, но правительство активно работает над снижением долга. Возможно, Старков ошибочно назвал размер дефицита бюджета на 2021 год, который действительно составляет 40 млрд. рублей.

Александр Старков родился в 1976 году в Екатеринбурге, в 2001 году окончил Уральский экономический университет, начинал карьеру в администрации Екатеринбурга, с 2011 года является замминистра финансов Свердловской области. «Работа и экономистов, и финансистов непростая, потому что мы знаем, что все заявки учесть невозможно, но Александр Сергеевич доказал, что имеет большой опыт балансировки», – похвалил чиновника Высокинский. Он также сообщил, что кандидатура Старкова одобрена федеральным минфином.

Напомним, 25 марта вопрос был вынесен на рассмотрение профильного комитета – по бюджету, финансам и налогам, который после смерти Владимира Терешкова возглавил депутат Петр Соколюк. Комитет кандидатуру Старкова одобрил.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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