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Четверг, 18 марта 2021, 11:11 мск

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В Свердловской области наконец появится министр финансов

На ближайшем заседании заксобрания, 30 марта, депутатам наконец представят на утверждение кандидатуру на должность министра финансов. Губернатор Евгений Куйвашев предложил народным избранникам Александра Старкова, который де-факто исполняет обязанности главы минфина с конца прошлого года – практически со дня ухода в отставку Галины Кулаченко.

В пресс-службе заксо уточнили, что в первую очередь, 25 марта, вопрос будет вынесен на рассмотрение профильного комитета – по бюджету, финансам и налогам, который после смерти Владимира Терешкова возглавил депутат Петр Соколюк.

Напомним, в свердловском правительстве есть несколько должностей, на которые назначают только с согласия заксобрания. Это – первый заместитель губернатора, министр финансов, министр социальной политики и глава МУГИСО.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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