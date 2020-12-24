Назначен и.о. министра финансов Свердловской области (ФОТО)

Исполняющим обязанности министра финансов после ухода Галины Кулаченко стал один из семи ее заместителей – Александр Старков.

Как сообщается на сайте минфина, прежде он курировал работу Управления областного казначейства (отдела обслуживания лицевых счетов, отдела учета бюджетных обязательств) и отдела автоматизации бюджетного процесса.

Напомним, Галина Кулаченко ушла в отставку 23 декабря по собственному желанию. Она пришла в ведомство сразу вслед за назначением на пост губернатора Евгения Куйвашева. Они вместе работали в Тюмени. Именно поэтому Куйвашеву часто указывают на то, что он привез с собой из Тюмени множество бывших коллег.

Согласно уставу области, министра финансов должны утвердить депутаты заксо. Возможно, для этого им придется собраться на внеочередное заседание в январе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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