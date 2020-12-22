Галина Кулаченко покинет минфин 23 декабря (ДОКУМЕНТ)

Замгубернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко уйдет с государственной службы завтра, 23 декабря 2020 года.

Об этом она сообщила в официальном письме на имя депутата заксо Вячеслава Вегнера, которое он разместил в соцсети. Министр желает депутату «успешной и результативной командной работы, уверенного движения к новым горизонтам.

Вячеслав Вегнер в ответ написал: «Галина Максимовна, Вы были профессионал с большой буквы! И я очень сожалею, что Вы решили уйти. Спасибо за напутствие и с наступающим Вас Новым Годом!!! Счастья, здоровья и здоровья!»

Как уже сообщал «Новый День», еще в начале месяца источники агентства подтвердили информацию о возможном уходе Галины Кулаченко из свердловского правительства. Глава министерства финансов пришла в ведомство сразу же вслед за назначением на пост губернатора региона Евгения Куйвашева, летом 2012 года. Чиновники работали вместе еще в мэрии Тюмени.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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