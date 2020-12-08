Слух дня: Кулаченко покидает правительство Свердловской области

Сразу два источника подтвердили информацию о возможном уходе Галины Кулаченко из свердловского правительства. Глава министерства финансов пришла в ведомство сразу же вслед за назначением на пост губернатора региона Евгения Куйвашева, летом 2012 года. Чиновники работали вместе еще в мэрии Тюмени. Отставка может состояться еще до конца этого года.

«Когда Куйвашев ее выдернул в Екатеринбург, ситуация была другая – существенно лучше, а на такое, что сейчас происходит, Кулаченко не подписывалась, здоровье и нервы дороже», – рассказывает один источник.

Другой подтверждает: «Она давно просилась в отставку – не хочет работать с таким бюджетом». При этом кто может заменить Кулаченко на посту главы минфина Свердловской области, неизвестно.

Екатеринбург. Другие новости 08.12.20

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