Куйвашев наградил Кулаченко знаком «За заслуги перед Свердловской областью» I степени

Губернатор Евгений Куйвашев наградил своего заместителя, министра финансов Галину Кулаченко почетным знаком «За заслуги перед Свердловской области» I степени.

Указ опубликован только сегодня, но подписан 9 декабря – на следующий день после принятия бюджета области на 2021 год. Напомним его параметры: доходы – 278,2 млрд рублей, расходы – до 318,8 млрд, дефицит – 40 млрд рублей.

В документе говорится, что Галина Кулаченко награждена «За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области».

Как уже писал «Новый День», по неофициальной информации, Галина Кулаченко написала заявление об уходе из правительства по собственному желанию. Однако подписал ли его губернатор – неизвестно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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