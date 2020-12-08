Закон об областном бюджете-2021 принят в трех чтениях

Заксобрание проголосовало за проект бюджета на 2021 год и плановый период в третьем чтении. Теперь он вступит в силу после подписи губернатора Евгения Куйвашева и официальной публикации.

Председатель комитета по бюджету Владимир Терешков поблагодарил правительство и особенно минфин за работу в согласительной комиссии. Также от имени депутатов областных министров и лично замгубернатора Алексея Орлова поблагодарила спикер Людмила Бабушкина.

В то же время Владимир Терешков напомнил, что к закону о бюджете ежегодно прилагается проект постановления, в котором изложены пожелания депутатов на тот случай, если в казну поступят дополнительные средства.

Как сообщал «Новый День», после работы согласительной комиссии доходы увеличились до 278,2, млрд рублей, расходы – до 318,8 млрд, дефицит остался на уровне 40 млрд рублей. Увеличить прогноз по доходам удалось в основном за счет поступлений из федерального бюджета.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.12.20

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