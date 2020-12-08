Екатеринбургская гордума приняла бюджет на 2021 год

Депутаты Екатеринбургской гордумы сегодня в первом чтении приняли бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В 2021 году доходная часть составит 47,166 миллиарда рублей (включая областные трансферты в сумме 23,7 млрд); расходы – 48,82 миллиарда рублей; дефицит на уровне 1,654 млрд, или 7,1% от объема собственных доходов города.

Сегодняшнее заседание прошло под руководством зампредседателя Виктора Тестова – спикер Игорь Володин лечится от коронавируса. Народные избранники отметили, что время в целом непростое, но горячих споров не было. В итоге 31 депутат проголосовал за, один – против.

Сегодня, добавим, в заксобрании в третьем, окончательном, чтении был принят бюджет Свердловской области на 2021 год. После работы согласительной комиссии доходы увеличились до 278,2 млрд рублей, расходы – до 318,8 млрд, дефицит остался на уровне 40 млрд рублей. Увеличить прогноз по доходам удалось в основном за счет поступлений из федерального бюджета.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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