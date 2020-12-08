Маслаков: «Бюджет сверстан с учетом двух ключевых векторов: он одновременно и социальный, и бюджет развития»

Сегодня, 8 декабря, заксобрание Свердловской области приняло закон о региональном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. В областном минфине сообщили, что приоритетные направления бюджетных расходов – сфера социальной поддержки, здравоохранение, борьба с пандемией, национальные проекты. Расходы на социальную политику предусмотрены в объеме 81,2 миллиарда рублей. Общий объем средств на здравоохранение с учетом средств ТФОМС – 93 миллиарда рублей. Дополнительно сформирован резерв средств на профилактику и устранение последствий коронавирусной инфекции в сумме 620 миллионов рублей.

Редакция РИА «Новый День» попросила охарактеризовать основной финансовый документ области Виктора Маслакова – заместителя председателя законодательного собрания, члена комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. Приводим его мнение целиком.

«2020 год оказался очень непростым для всех. Но несмотря на то, что регион в течение нескольких месяцев работал в режиме жестких противоэпидемических ограничений, слаженные действия, быстрая и эффективная реакция на меняющиеся обстоятельства со стороны губернатора, правительства и депутатов позволили выполнить ключевые показатели бюджета. И что важнее всего – выполнить их с точки зрения наполнения доходной части.

Сегодня мы формируем бюджет 2021-2023 годов. Очевидно, что последствия пандемии не могли не сказаться на его параметрах. Однако мы понимаем необходимость не только сохранения, но и увеличения расходной части – борьба с пандемией еще не завершена, и все социальные обязательства должны быть выполнены. Выйти из этой ситуации невозможно без внешних заимствований – они будут, и это нормально. Благодаря межбюджетным трансфертам, ко второму чтению и доходная, и расходная части бюджета 2021 года увеличились на 19,1 млрд рублей.

Губернатор поставил перед законодательным собранием, перед правительством цель, чтобы трехлетний бюджет был сверстан с учетом двух ключевых векторов – это должен быть одновременно социальный бюджет и бюджет развития. И те показатели, которые мы закладываем, работают именно на эти задачи. После работы согласительной комиссии доходы областного бюджета на 2021 год были увеличены до 278,2 миллиарда рублей, расходы – до 318,8 миллиарда. При этом ключевой показатель «оздоровления» бюджета – величина его дефицита – снизится к 2023 году в 4 раза, с 40,6 млрд рублей до 9,7 млрд рублей. И все это – при сохранении тех обязательств перед людьми, которые власть взяла на себя.

В 2021 году 67% бюджета – расходы на образование, медицину, культуру, социальную сферу. Впереди Универсиада, и почти 13 млрд рублей в 2021 году мы вложим в развитие спорта, а значит – в развитие здоровья нашей молодежи, всех людей, кто неравнодушен к спорту. Универсиада пройдет, но те объекты, которые будут построены ради нее, останутся и будут служить на укрепление здоровья наших жителей еще многие десятилетия».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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