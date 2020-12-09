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Среда, 9 декабря 2020, 11:19 мск

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Свердловская область потратит 40 млн на пиар властей по ТВ

Департамент информационной политики Свердловской области ищет подрядчика для съемок и трансляции студийных новостных, культурно-просветительских или аналитических программ о деятельности региональных властей. Соответствующие документы размещены на портале государственных закупок.

Из них следует, что за три месяца – с января по март будущего года Свердловская область потратит 40 млн 950 тысяч рублей на освещение работы органов государственной власти и их сотрудников, а также на повышение уровня финансовой грамотности населения. Помимо этого перечислены характеристики, которыми должен обладать телеканал – «наличие статуса общероссийского обязательного общедоступного телеканала» или «статуса обязательного общедоступного телеканала Свердловской области».

Добавим, что накануне заксобрание проголосовало за проект бюджета на 2021 год и плановый период в третьем чтении. Дефицит бюджета Свердловской области на 2021 год составит около 40 млрд рублей. Вчера же депутаты местной гордумы не стали просить у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева денег на замену лифтов – сумма, отметим, чуть большая, чем финансирование телевидения, 50 млн рублей.

Екатеринбург, Анна Темрук

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