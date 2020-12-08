Екатеринбургская гордума отказалась просить у губернатора 50 миллионов на лифты

Депутаты ЕГД сегодня на заседании решили не отправлять письмо губернатору Евгению Куйвашеву с требованием вернуть 50 миллионов на замену лифтов в Екатеринбурге – эта сумма «пропала» из бюджета области во время работы согласительной комиссии.

Вопрос об обращении к губернатору сегодня поднял депутат Александр Колесников. Он напомнил, что более двух тысяч лифтов в городе уже превысили срок эксплуатации, и если их не ремонтировать, то нужно просто останавливать и заваривать. Если финансирование снизить, то к 2025 году таких лифтов будет уже 3 096. Без лифтов в первую очередь останутся жители домов, построенных в советское время.

Зампредседателя думы Виктор Тестов усомнился в расчетах стоимости лифтов, правда, свои аргументированные цифры не представил, и напомнил, что сегодня в заксо приняли бюджет, ничего уже не исправить. «Обратиться к губернатору мы можем. Внести изменения в бюджет, дать сверх бюджета он имеет право. Поэтому (обращение) идет по двум адресам: и в заксо, и к товарищу губернатору. Напоминаю, программа эта губернаторская», – отметил Колесников. Константин Киселев предложил отклонить предложение Колесникова и не просить у губернатора деньги. За это проголосовали 10 депутатов, против не стал голосовать никто. Остальные присутствующие воздержались, вопрос, таким образом, не прошел.

Добавим, в бюджете Свердловской области на 2021 год сумма финансирования программы по замене лифтов была сокращена на 50 млн. Когда об этом стало известно, комиссия по городскому хозяйству решила обратиться к Куйвашеву. «Для безопасности и комфорта горожан необходимо проводить замену 430 лифтов ежегодно, иначе в 2025 году они будут остановлены и выведены из эксплуатации. Тогда 220 тысяч жителей могут оказаться в крайне неприятной ситуации. Вопрос важный, вынесем его и на думу, чтоб остальные депутаты тоже оценили масштаб возможного бедствия и поддержали наше обращение», – сообщал депутат Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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