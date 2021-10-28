Госдолг Свердловской области вырастет до 113 миллиардов

Минфин Свердловской области подготовил проект бюджета на следующий год, его основные параметры сегодня на брифинге представил министр финансов Александр Старков. По его словам, в 2021 году доходы должны составить около 331 млрд рублей, расходы – около 340 миллиардов. Дефицит бюджета – 9,2 млрд рублей. Такой разрыв министр назвал «позитивным моментом» – год назад дефицит закладывался на уровне 40 миллиардов.

Госдолг региона снова вырастет, но в минфине считают это плюсом. «Стабилизация долговой нагрузки является приоритетным направлением. На сегодняшний день у нас подписано соглашение с Министерством финансов о предоставлении бюджетных кредитов, где есть пункт о том, что долг не может превышать 39% от налоговых и неналоговых поступлений. И мы к этому планомерно подходим. На 2022 год у нас заложен долг в районе 113 млрд рублей, и он составляет порядка 39%", – прокомментировал Старков. Он отметил, что регион занимается гашением коммерческих кредитов, замещая их бюджетными кредитами (под более низкий процент). В следующем году регион выпустит облигационные займы на 8 млрд рублей. А в этом году может быть выпущено облигаций на 20 миллиардов – если уровень доходов по итогам года окажется ниже, чем запланировано.

По последним опубликованным данным (7 октября), госдолг Свердловской области составляет 106 миллиардов – на 7 миллиардов меньше, чем в планах на следующий год. Из них бонды составляют 66 миллиардов, бюджетные кредиты – 33 миллиарда и коммерческие кредиты – 7 миллиардов (в ходе брифинга Старков отметил, что эти 7 миллиардов погашены).

Добавим, по итогам 2020 года Свердловская область вошла в топ-10 регионов с самым быстрым ростом государственного долга.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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