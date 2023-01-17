На Среднем Урале вновь вырос объем госдолга

В Свердловской области снова вырос объем государственного долга. По состоянию на 1 января 2023 года он увеличился до 106 млрд 419 млн 340 тысяч рублей, сообщается на сайте областного минфина.

Большая часть долга – 57,2 млрд рублей – это задолженность по бюджетным кредитам, еще 49,18 млрд – по государственным ценным бумагам.

Как уже сообщал «Новый День», по состоянию на 1 октября 2022 года государственный долг Свердловской области составлял 103 млрд 345 млн 903 тысячи рублей. 1 июля 2022 года – 102 млрд 435 млн 952,7 тысячи рублей. Суммы в 106 млрд рублей госдолг Свердловской области в прошлый раз достигал в октябре 2021 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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