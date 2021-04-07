Свердловская область берет в долг еще 10 млрд рублей

Правительство Свердловской области возьмет в долг еще 10 млрд рублей.

На официальном сайте госзакупок размещены восемь извещений о проведении электронных аукционов с одинаковой формулировкой: «Оказание услуг по предоставлению кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии для частичного финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Свердловской области». Планируется открыть три кредитных линии по 2 млрд рублей, три – по 1 млрд рублей и две – по 500 млн рублей. Заявки от банков принимаются до 28 апреля.

Напомним, по состоянию на 1 января госдолг области составлял 114 млрд рублей, на 1 марта – 120 млрд.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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