Эксперты: стал ли госдолг «ловушкой» для Куйвашева?

Свердловская область, которая уже и так входит в число регионов с самой высокой скоростью роста государственного долга (114 млрд рублей на 1 января 2021 года), намерена в ближайшее время взять еще 10 млрд рублей коммерческих кредитов. При этом не так давно президент Владимир Путин заявлял, что главы регионов, которые берут коммерческие кредиты, а не бюджетные, сами себя загоняют в ловушку, и намекнул, что их ждут неприятности. «Новый День» решил поинтересоваться у экспертов, насколько опасна ситуация с госдолгом для области для губернатора Куйвашева.

Политолог Сергей Мошкин считает, что у федерального правительства в приоритете те регионы, которые действительно очень слабы экономически, дотируемы, и если они начнут брать коммерческие кредиты, они вообще погрязнут в долгах. С другой стороны, отметил Мошкин, лоббистские усилия губернаторов тоже имеют значение. «Бюджетный кредит не дается просто так – вот мы вам решили дать денег. Дается под конкретные проекты или обстоятельства. И кто наиболее красиво, убедительно сумеет это показать, возможно, получит их скорее. Но все же это не совсем политика», – считает Мошкин.

Константин Селянин, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, считает, что пока в Свердловской области неплохая структура госдолга. «Большую часть составляют облигации, это выгоднее, чем коммерческие кредиты, которые обычно составляют большую часть госдолга, и их сложнее привлечь. Что касается государственных кредитов – этим пользуются многие регионы, действительно, но только благосклонность властей разная. Посмотрите, для примера, сколько занимает Чечня, – рассказал он. – Конечно, с удовольствием бы взяли условно возвратные деньги под 1% годовых, нежели коммерческие кредиты. Вопрос в том, что не дают. Хотя в прошлом году, надо отдать должное, во многом ситуация с региональными бюджетами была спасена. Около 1 трлн рублей распределили по субъектам. Сама по себе величина долга не является опасностью, вопрос в их стоимости. Я прикидывал среднюю стоимость обслуживания заимствований на прошлый год – получилось около 3-3,5% годовых. Это с учетом облигаций, почти бесплатных государственных кредитов и довольно дорогих банковских. Процент невысокий».

Константин Юрченко, кандидат экономических наук, доцент кафедры внешнеэкономической деятельности УрГЭУ, говорит, что с точки зрения чисто экономической больших долгов бояться не надо: «У нас не американская экономика, где бюджетный федерализм настолько развит, что чисто теоретически штат может обанкротиться. У нас такого нет, всегда есть межбюджетные трансферты выравнивания. А текущие экономические задачи, которые есть в регионе, их надо решать. Если собственных средств недостаточно, ну, что поделать. Я не думаю, что у региона жуткая задолженность. А то, что правительственные или неправительственные кредиты – если бы регионам довольно просто можно было бы брать некоммерческие кредиты, это было бы сделано. Я так понимаю, это больше политический вопрос, чем экономический».

Напомним, 31 марта на совещании с членами правительства президент Владимир Путин прокомментировал тему закредитованности регионов, отвечая челябинскому губернатору Алексею Текслеру: «Я очень хорошо помню, как мы организовывали работу, связанную с реструктуризацией кредитной задолженности регионов, хорошо помню. И помню, что, на мое удивление, выяснялось тогда, что некоторые руководители регионов, имея возможность взять своевременно бюджетные кредиты либо даже заместить своевременно, этого не делали, а предпочитали по накатанной брать дорогие деньги в кредитных организациях и накапливать так называемый небюджетный долг, коммерческий долг. Остается только вопрос открытым: зачем они это делали? Они, конечно, оказались в ловушке, точнее не они, а их бюджеты, но лучше бы их самих поместить в ловушку соответствующую. Я хочу обратить внимание на это, это серьезный вопрос. Конечно, нужно эту проблему решать, и мы будем это делать, но и от руководителей всех уровней требуется очень ответственное отношение к бюджетному процессу».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 07.04.21

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