Депутаты заксо начнут обсуждать проект бюджета-2020 в середине ноября

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в заксо законопроект «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате заксобрания, уже с 11 ноября к обсуждению документа приступят профильные комитеты. 19 ноября он будет рассмотрен в первом чтении.

«Самое масштабное обсуждение будет проходить в рамках работы согласительной комиссии с 20 по 29 ноября, – заявила спикер заксо Людмила Бабушкина. – На первых двух заседаниях комиссии мы рассмотрим финансирование национальных проектов и государственных программ. Наша общая задача сбалансировать бюджет Свердловской области таким образом, чтобы он обеспечивал реализацию национальных проектов, безусловное выполнение всех социальных обязательств перед нашими гражданами, а также имел вектор на развитие экономики».

Как уже писал «Новый День», вчера проект бюджета представила губернатору и своим коллегам из правительства министр финансов области Галина Кулаченко. Предельный размер госдолга Свердловской области на 2020 год по проекту закона о бюджете установлен на уровне 42,8 процента от собственных налоговых и неналоговых доходов региона. Этот объем планируется в размере 234,6 млрд рублей, таким образом, допустимый уровень госдолга – чуть выше 100 млрд рублей, что является беспрецедентным случаем для Свердловской области. Что касается других параметров бюджета, то безвозмездные поступления составят 26 млрд рублей, расходы – 286,9 млрд рублей, из них на социальную сферу пойдет 65 %, дефицит – 26 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.10.19

Известный архитектор рассказал, почему здания-шедевры появляются в странных местах (ФОТО). / На Старой Сортировке в жилой высотке рухнул потолок (ФОТО, ВИДЕО). / Владимир Якушев: до конца декабря Минстрой РФ и ООН-Хабитат подпишут меморандум. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»