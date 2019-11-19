Свердловская область выходит на третье место в рейтинге лидеров по госдолгу

Средний Урал становится одним из лидеров по объему накопленного госдолга: Свердловская область в абсолютном значении стала третьей, сразу после Москвы и Краснодарского края. Такие данные сегодня привел депутат заксо Александр Ивачев в ходе обсуждения проекта бюджета на следующий год.

Напомним, предельный размер госдолга на следующий год – чуть более 100 млрд рублей. Займы придется делать в том числе из-за проведения Универсиады, Федерация пока не готова выделять на нее деньги, а вложения потребуются существенные. В лучшем случае Федеральный бюджет готов выделить финансирование в 2021 году.

То, что значительный рост дефицита бюджета будет связан с Универсиадой, признала сегодня и министр финансов Галина Кулаченко. При этом закрывать брешь в казне регион будет облигациями и коммерческими кредитами, а они в обслуживании гораздо дороже государственных.

Оптимистичный взгляд на дыру в казне оказался у Владимира Терешкова, председателя профильного комитета. Он заявил, что ко второму чтению бюджета ожидается большой объем средств, который выделит региону Федерация, благодаря чему госдолг несколько снизится.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.11.19

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