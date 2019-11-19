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Вторник, 19 ноября 2019, 12:07 мск

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Свердловская область выходит на третье место в рейтинге лидеров по госдолгу

Средний Урал становится одним из лидеров по объему накопленного госдолга: Свердловская область в абсолютном значении стала третьей, сразу после Москвы и Краснодарского края. Такие данные сегодня привел депутат заксо Александр Ивачев в ходе обсуждения проекта бюджета на следующий год.

Напомним, предельный размер госдолга на следующий год – чуть более 100 млрд рублей. Займы придется делать в том числе из-за проведения Универсиады, Федерация пока не готова выделять на нее деньги, а вложения потребуются существенные. В лучшем случае Федеральный бюджет готов выделить финансирование в 2021 году.

То, что значительный рост дефицита бюджета будет связан с Универсиадой, признала сегодня и министр финансов Галина Кулаченко. При этом закрывать брешь в казне регион будет облигациями и коммерческими кредитами, а они в обслуживании гораздо дороже государственных.

Оптимистичный взгляд на дыру в казне оказался у Владимира Терешкова, председателя профильного комитета. Он заявил, что ко второму чтению бюджета ожидается большой объем средств, который выделит региону Федерация, благодаря чему госдолг несколько снизится.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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