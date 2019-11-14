Слух дня: бюджет 2020 года рассыпается под тяжестью Универсиады. Все винят Куйвашева

Чем дальше продвигается обсуждение проекта областного бюджета на 2020 и 2021-2022 годы, тем больше в кулуарах винят губернатора Куйвашева за его идею проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

В процессе обсуждения выясняется, что многие статьи расходов серьезно урезаны по сравнению с текущим годом.

Уже не только депутаты заксо, которым по статусу положено хотя бы немного «пошуметь» при утверждении бюджета, но и правительственные чиновники в частных беседах признаются: «Губернатор на прошлом заседании заксобрания все сказал. Это была его идея с Универсиадой. Мы уже и не знаем, что делать. Если Москва не поможет, то...» – и делают красноречивую паузу. Напомним, 29 октября Евгений Куйвашев сообщил депутатам, что только на строительство объектов к Универсиаде придется потратить 40 млрд областных рублей, из них 11,7 – в 2020 году.

Между тем окончательные размеры субсидий регионам еще не утверждены. Второе чтение федерального бюджета, в котором могут появиться изменения к лучшему (а могут – и не появиться), должно состояться 19 ноября, тогда же, когда и первое чтение областного. Но на крупные трансферты рассчитывать вряд ли стоит – вчера в Госдуме министр финансов Антон Силуанов назвал Свердловскую область «успешным регионом-донором», а помощь нужна слабым.

Екатеринбург, служба информации

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