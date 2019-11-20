Власти попросили глав МО с пониманием отнестись к тратам на Универсиаду

Свердловские власти призвали глав муниципалитетов с пониманием отнестись к проведению в уральской столице Универсиады. Сделано это было перед началом работы согласительных комиссий по бюджету, на которых обычно представители территорий озвучивают свои нужды, просят финансовой помощи и субсидий для решения проблем муниципалитетов. Но в этом году, вероятно, «хотелки» МО будут резать на корню. В приоритете у властей – Универсиада. «Есть поставленные губернатором глобальные задачи по Универсиаде. Она оставит серьезное наследие, которым смогут пользоваться все жители. Главы муниципалитетов должны относиться к этому с пониманием, тем более накануне юбилея Екатеринбурга – областного центра», – заявил сегодня первый замгубернатора Алексей Орлов.

Открывая заседание согласительной комиссии, Алексей Орлов ещё раз повторил, что проблем меньше не становится, а перед областью стоят глобальные вызовы. «Губернатор поставил перед нами очень серьёзные задачи. Нас ждёт серьезная работа, но я надеюсь, что ко второму и третьему чтению бюджета мы выйдем с консолидированным мнением», – подчеркнул он.

Напомним, на строительство объектов Универсиады в 2020 году заложено 11,7 млрд рублей, но, как заявила председатель заксо Людмила Бабушкина, 11,5 млрд из них поступят от инвесторов в рамках государственно-частного партнёрства.

При обсуждении бюджета в комитетах накануне первого чтения депутаты поинтересовались у областного замминистра финансов Ирины Уфимцевой, когда федеральный бюджет собирается хотя бы частично возместить области эти расходы. Депутатов ждал сюрприз: «Есть поручение Силуанова разработать механизм возмещения, но нас пока на обсуждение не приглашали», – сообщила замминистра.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.19

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