Сюрприз для депутатов: Федерация пока не готова выделять деньги на Универсиаду

Средства на здравоохранение в плановом периоде 2021-2022 годов будут снижены по сравнению с 2020 годом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на это обратил внимание вице-спикер заксо Владимир Власов на заседании комитета по соцполитике, где обсуждался в первом чтении проект областного бюджета на ближайшие три года. По его словам, на 2020 год заложено 26,4 млрд рублей, на 2021 – на 2 млрд меньше, на 2022 – еще на 150 млн рублей меньше.

Замглавы минздрава Ирена Базите заявила, что у министерства не хватает средств на замену медицинского оборудования, закупленного по нацпроекту 2007-2008 годов. Кроме того, в Екатеринбурге не достигнут норматив по числу экипажей скорой помощи, а если его увеличить до нормативного, то средств ОМС не хватит – понадобится помощь областного бюджета.

Председатель комитета Вячеслав Погудин отметил, что области, всем ее жителям, необходима стабильная работа скорой помощи, а уже сейчас бригады, приезжая на вызов, извиняются перед пациентами, что не могут предложить им современных дорогостоящих лекарств. «Мы пока не получили внятного ответа, почему сложилась такая ситуация, и на что мы можем рассчитывать», – отметил он.

Не обошлось и об упоминании расходов на Универсиаду, на объекты для которой за три года планируется потратить 40 млрд рублей. Депутаты поинтересовались у областного замминистра финансов Ирины Уфимцевой, когда федеральный бюджет собирается хотя бы частично возместить области эти расходы. И тут депутатов ждал сюрприз: «Есть поручение Силуанова разработать механизм возмещения, но нас пока на обсуждение не приглашали», – сообщила замминистра.

Депутаты задумались о том, что 40 млрд сейчас и 40 млрд через три года – это разные деньги, но выход из ситуации придумать не смогли. Они вспомнили, что федеральные власти идут на переговоры по возмещению затрат на строительство только в случае полной готовности проектно-сметной документации на объекты, а до этого еще довольно далеко. Первый транш Дирекции по строительству объектов универсиады в размере 350 млн рублей заксо одобрит правительству только на заседании 19 ноября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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