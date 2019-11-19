Депутаты заксобрания одобрили проект бюджета на 2020 год

Депутаты заксобрания Свердловской области приняли проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в первом чтении. Одобрили проект главного финансового документа 37 парламентариев, 6 высказались против.

Доходы областного бюджета в будущем году составят 260,6 млрд рублей, расходы – 286,9 млрд рублей. Плановый дефицит бюджета – 26 млрд рублей. Предельный объем госдолга составит более 100 миллиардов рублей. Депутаты (да и чиновники, в том числе Галина Кулаченко) указывают, что дополнительные займы придется брать в том числе из-за дорогостоящей Универсиады.

Обсуждение проекта бюджета в целом сегодня в заксо прошло весьма спокойно – всего несколько депутатов высказали недовольство наработками минфина, никаких особых споров не было, и примерно за час с обсуждением проекта бюджета закончили. Далее в заксо начнутся заседания согласительных комиссий, в ходе которых будут обсуждаться финансирование различных госпрограмм.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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