российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 ноября 2019, 12:08 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Депутаты заксобрания одобрили проект бюджета на 2020 год

Депутаты заксобрания Свердловской области приняли проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в первом чтении. Одобрили проект главного финансового документа 37 парламентариев, 6 высказались против.

Доходы областного бюджета в будущем году составят 260,6 млрд рублей, расходы – 286,9 млрд рублей. Плановый дефицит бюджета – 26 млрд рублей. Предельный объем госдолга составит более 100 миллиардов рублей. Депутаты (да и чиновники, в том числе Галина Кулаченко) указывают, что дополнительные займы придется брать в том числе из-за дорогостоящей Универсиады.

Обсуждение проекта бюджета в целом сегодня в заксо прошло весьма спокойно – всего несколько депутатов высказали недовольство наработками минфина, никаких особых споров не было, и примерно за час с обсуждением проекта бюджета закончили. Далее в заксо начнутся заседания согласительных комиссий, в ходе которых будут обсуждаться финансирование различных госпрограмм.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.11.19

Свердловская область выходит на третье место в рейтинге лидеров по госдолгу. / Кулаченко не верит, что планы Куйвашева перейти на обучение в одну смену реальны. / Екатеринбургские депутаты разрешили строить биатлонный центр на Московском тракте. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Свердловская область выходит на третье место в рейтинге лидеров по госдолгу

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика,