Сад Вайнера рядом с филармонией начнут благоустраивать не раньше 2023 года

Администрация Екатеринбурга не планирует проводить работы по благоустройству сада имени Вайнера, что находится за зданием Свердловской филармонии, до 2023 года. Об этом мэрия сообщила в ответе на официальный запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

Парламентарий просил восстановить в парке уличное освещение. Однако в письме за подписью вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова говорится, что сад Вайнера не входит в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», рассчитанную до 2022 года. Комплексное благоустройство парка будет проводиться, но позднее – в 2023-2024 годах. В этот срок планируется сделать ремонт покрытия тротуаров, провести уличное освещение и установить малые архитектурные объекты.

Напомним, рядом с парком должен появиться новый концертный зал свердловской филармонии. Для этого власти хотят снести прилегающую расселенную пятиэтажку (последняя собственница согласилась продать свою квартиру за 18 миллионов рублей). В ноябре проект концертного зала презентовали на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, где на рендерах также был представлен «зимний сад» на месте существующего парка Вайнера. Сроки начала строительства концертного зала не обозначены, но известно, что на 2020 год в свердловском дефицитном бюджете заложено 500 миллионов рублей на этот проект.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.12.19

Слух дня: Мадонна не едет в Екатеринбург из-за жадности КРСУ. / Фигурантку дела об убийстве Ксении Каторгиной отправили в СИЗО до апреля 2020 года. / В Свердловской области резко возросло число ДТП: за неделю погибли 14 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»