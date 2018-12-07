Советник Путина велел Куйвашеву найти «взаимоприемлемое» решение по дому у филармонии (ДОКУМЕНТ)

Советник президента России, председатель Совета по правам человека Михаил Федотов поручил губернатору Евгению Куйвашеву найти «взаимоприемлемое» решение конфликта между филармонией и жильцами соседней пятиэтажки, которая может пойти под снос ради строительства нового корпуса культурного учреждения.

Об этом сообщил в соцсети депутат Госдумы Андрей Альшевских, который ранее обратился в СПЧ с просьбой помочь защитить права жильцов дома по ул. Карла Либкнехта, 40. В ответе за подписью Михаила Федотова говорится: «Информирую Вас, что я обратился к губернатору Свердловской области Е.В. Куйвашеву с настоятельной просьбой дать поручение рассмотреть доводы жильцов указанного дома в защиту их законных интересов с тем, чтобы найти взаимоприемлемое решение данной конфликтной ситуации, а также взять ее решение под личный контроль».

Напомним, чтобы освободить место под строительство нового зала Свердловской филармонии, планируется снести соседний пятиэтажный жилой дом. При этом с жильцами пятиэтажки областные власти до сих пор не вышли на контакт ‒ у них не только не спрашивали мнения по поводу возможного переезда, но даже не предлагали вариантов выкупа жилья. В областном бюджете на 2019 год на строительство нового зала филармонии заложено 362 млн рублей. лава архитектурного бюро Захи Хадид, Кристос Пассос, на брифинге после окончания своего выступления на 100+ Forum Russia все же рассказал о сносе жилой пятиэтажки ради строительства нового здания филармонии.

Добавим, что вчера глава архитектурного бюро Захи Хадид, Кристос Пассис, автор проекта нового здания филармонии, рассказал в Екатеринбурге, что заказчики проекта уведомили бюро, что соседняя жилая пятиэтажка еще не расселена. На просьбу прокомментировать ситуацию со сносом дома Пассос заявил, что этот вопрос «не в компетенции архитектурного бюро, его должны решать заказчики, городские власти». Он также выразил уверенность, что решение будет найдено.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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