От минкульта потребовали отчёта по освоению первого транша на строительство новой филармонии

Комитет заксобрания по бюджету попросил министра культуры Свердловской области Светлану Учайкину не позднее 4 декабря отчитаться перед ним об освоении 290 млн рублей, которые были выделены из областного бюджета в 2018 году на изыскательские работы по проекту нового здания областной филармонии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании комитета его председатель Владимир Терешков. Вопрос о филармонии был поднят в связи с поступившей в комитет поправкой ко второму чтению проекта бюджета на 2019 год: депутат Вячеслав Вегнер предложил перенести предназначенные на строительство филармонии 360 млн рублей на сокращение дефицита бюджета.

Комментируя своё отношение к этому предложению, Светлана Учайкина сообщила, что нынешнее здание филармонии очень старое, расположено в объекте культурного наследия, его очень сложно приспособить под нужды маломобильных граждан, а потому области просто необходимо новое. Выслушав ее, члены комитета поправку Вегнера отклонили, но попросили минкульт на следующем заседании заксо 4 декабря рассказать, как были потрачены 290 млн рублей, выделенные в уходящем году, и «показать общую картину».

Напомним, чтобы освободить место под строительство нового зала Свердловской филармонии, планируется снести соседний пятиэтажный жилой дом. При этом с жильцами пятиэтажки областные власти до сих пор не вышли на контакт ‒ у них не только не спрашивали мнения по поводу возможного переезда, но даже не предлагали вариантов выкупа жилья. В проекте областного бюджета на 2019 год, уже принятом в первом чтении, на строительство нового зала филармонии заложено 362 млн рублей.

Добавим, что на днях жильцы дома ходили на прием в городскую администрацию, где им предложили сформулировать предложения для обсуждения с рабочей группой, созданной по распоряжению губернатора Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.11.18

Куйвашев велел Высокинскому найти у частников деньги на новые трамваи. / Двухлетний мальчик, попавший под колеса «Хонды» на Фурманова, пришел в сознание. / В Краснотурьинске на лесозаготовке погиб охранник колонии – СК ведет проверку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»