Свердловская область купит акции «Ледовой арены» на 300 млн рублей

Свердловская область приобретет в собственность 300 млн обычных акций АО «Ледовая арена» стоимостью 1 рубль каждая. Такое решение было одобрено сегодня на заседании областного кабинета министров.

Как пояснили РИА «Новый День» в МУГИСО, дополнительные средства в строительство ледовой арены вложит и соучредитель – УГМК. «Поскольку областная доля – 40%, а доля УГМК – 60%, то область вкладывает 300 млн рублей, а УГМК – 450 млн рублей, таким образом, соотношение долей останется прежним», – рассказали в министерстве.

Напомним, вложение 300 млн рублей бюджетных рублей в строительство ледовой арены на месте снесенной телебашни было предусмотрено программой по управлению госимуществом на 2019 год. Депутаты заксобрания одобрили это решение, несмотря на единичные голоса против.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.01.19

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