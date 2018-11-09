Минфин порезал заявки территорий на коммуналку и транспорт. Так в правительстве выстроили приоритеты

В проект бюджета Свердловской области вошли далеко не все заявки муниципалитетов, которые были предварительно одобрены на «нулевой» согласительной комиссии в сентябре этого года.

Как передаёт корреспондент РИА Новый День, об этом заявил сегодня на заседании комитета заксо по промышленной политике депутат Олег Корчагин, представляющий город Заречный. «Я общался с некоторыми главами, они говорят, что чуть ли не в два раза были урезаны заявки по коммунальному хозяйству и транспорту. В сентябре муниципалитетам одобрили заявок на 16 млрд, сколько из них осталось сейчас?" – спросил он.

Замминистра финансов Наталья Вышегородская на это ответила, что в сентябре главы шли в Минфин с очень большим количеством заявок на строительство или реконструкцию коммунальных или дорожных объектов, и большинство этих заявок были очень «капиталоемкими». «В ходе балансировки Галина Максимовна (Кулаченко) просила нас правильно расставить приоритеты. Мы действительно предварительно очень много заявок одобрили, поэтому обратились к нашим главным распорядителям бюджета, отраслевым министерствам, чтобы узнать их мнение – что следует включить сейчас, а что возможно отложить. Принималась во внимание в том числе и готовность проектной документации», – пояснила замминистра.

Она также сообщила, что объём трансфертов муниципалитетам все равно вырос по сравнению с прогнозом, заложенным в прошлом году, с 72,5 млрд до 82,4 млрд. Кроме того, с 1 января в местные бюджеты будет поступать в два раза больше отчислений от акцизов на нефтепродукты и пиво, что позволит им самостоятельно финансировать некоторые статьи расходов.

Напомним, в общей сложности в сентябре от муниципалитетов в минфин поступило предложений по увеличению расходов на 20 млрд рублей. Самый большой объем среди предложенных поправок – в сфере ЖКХ и благоустройства, более 5 миллиардов рублей. На втором и третьем месте – образование и дороги, на которые дополнительно требуется по 4 миллиарда рублей. Например, в области нужно срочно построить и реконструировать 25 школ. В регионе есть учебные заведения, которые расположены в старых, почти аварийных зданиях – например, школа в Сосьве 1908 года постройки. Кроме того, у 57 муниципалитетов есть потребность в срочном строительстве и ремонте дорог. Наибольшее число предлагаемых поправок касается крупнейших городов области. Расходы по Екатеринбургу предлагается увеличить на 4,7 миллиарда рублей, Нижнему Тагилу – на 1,2 миллиарда, Каменску-Уральскому – на 842 миллиона рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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