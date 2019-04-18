По накатанной лыжне: на «Гору Белую» снова не хватило денег

Правительство Свердловской области попросит федеральный центр помочь ему в создании рекреационно-туристского кластера «Гора Белая».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое поручение было дано сегодня на заседании правительства министру инвестиций и развития области Виктории Казаковой. И.о. губернатора Алексей Орлов пояснил, что «в связи со значительной финансовоемкостью проекта» необходимо добиться его включения в федеральную целевую программу.

Напомним, о создании кластера на базе горнолыжного комплекса «Гора Белая» было объявлено в прошлом году. Уже разработана концепция, создана управляющая компания, а также принят областной закон, гарантирующий резидентам кластера существенные льготы. Они получат инвестиционный налоговый вычет в размере 90 процентов от суммы капитальных вложений в объекты кластера. Для получения этой льготы компания должна быть участником регионального инвестиционного проекта в сфере туризма и получать от этой деятельности не менее 70 процентов от общей суммы своих доходов. По предварительным оценкам, за 10 лет объем инвестиций в кластер составит 8 млрд рублей, планируется создание 2 500 рабочих мест, а посещаемость кластера после завершения его строительства составит 500 тысяч человек в год.

Сегодня же Виктория Казакова сообщила, что первое соглашение с резидентом кластера «Гора Белая» планируется заключить на следующей неделе, на туристическом форуме «Большой Урал».

Отметим, что ГЛК «Гора Белая» начал развиваться еще при губернаторе Эдуарде Росселе, но дело почему-то шло слишком медленно, за что Россель устраивал выволочки подчиненным еще в ноябре 2006 года: «По «Горе Белой» я просто недоволен! Я уже отругал всех руководителей. Я бы не советовал вам слушать, как я их ругаю, – многозначительно заметил тогда Россель. – Есть деньги, есть все, но что-то не ладится! Для них этот комплекс – живопырка». Добавим, что в бизнес-среде «живопырками» тогда называли компании для прогона денежных средств.

Екатеринбург, служба информации

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